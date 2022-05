Carlo Barbieri e Daniele Biacchessi protagonisti del quinto appuntamento di Castello di Parole

Si è svolto ieri il quinto appuntamento del progetto culturale Castello di Parole. La rassegna, organizzata dal Comune di Riomaggiore, ha l’obiettivo di invitare scrittori nazionali, internazionali, affermati o emergenti, per valorizzare i borghi attraverso il sostegno e la promozione di iniziative dall’alto valore sociale e culturale, in grado di arricchire la comunità e di suscitare interesse in tutti coloro che arriveranno da fuori per partecipare a questi appuntamenti, capaci di offrire stimolanti dibattiti e importanti occasioni di riflessione. La rassegna ‘Castello di Parole’ ha anche come fine quello di promuovere Riomaggiore al di fuori dei mesi estivi, come uno dei poli culturali emergenti della Liguria e di portare all’attenzione temi importanti come, in questo caso, il lungo e virtuoso cammino delle cooperative nate sui terreni confiscati alle mafie.

