Sanremo. Buone notizie per gli amanti del mare, soprattutto adesso che la bella stagione sembra essere partita in anticipo. Recenti esami dell’Arpal (Agenzia regionale per la protezione ambientale ligure) ha fatto sì che il divieto di balneazione venga revocato sul litorale alla periferia occidentale della Città dei Fiori.

