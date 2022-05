Davide “Boosta” Dileo apre la quarta edizione di Moonland Sarzana

Si apre questa sera al Teatro degli Impavidi l’edizione 2022 di Moonland Sarzana, che proseguirà poi dal 19 luglio con Valerio Lundini & i Vazzanikki, il 20 luglio con Giovanni Truppi, il 22 luglio con Fabri Fibra e il 24 luglio con Irama. Il prologo di stasera è invece affidato a Davide “Boosta” Dileo, storico tastierista dei Subsonica che concluso il tour con la band torinese – in attesa di riprendere in estate – torna sui palchi con il suo “The post piano session”. “Abbiamo sempre considerato il “post rock” territorio di appartenenza delle chitarre – spiega l’artista – ma se al posto delle corde della chitarra risuonassero quelle del pianoforte?. Armonie e melodie sussurrate o gridate. C’è lo spazio per tutto. Il pianoforte al centro, il suono come colonna sonora di un viaggio intimo. Per chi suona. Per chi ascolta. Per chi partecipa”.

... » Leggi tutto