Festa dello Sport, in 500 all’Olimpiade delle scuole. Domani sfilata di campioni

Genova. Ha preso il via stamattina al Porto Antico di Genova la 18esima edizione della Festa dello Sport. Dopo le esibizioni di Special Olympics e di danza sportiva con oltre 200 atleti sul palco, a richiamare l’attenzione sui valori più autentici dello sport, inclusività, esperienzialità e divertimento, è stato dato il via alla Baby Maratona con oltre 700 bambini che si sono cimentati nel giro completo dell’area. 60 le classi scolastiche che hanno dato l’assalto ai campi di calcio, tennis e basket, grande afflusso anche per una disciplina che sta vivendo una nuova gioventù, le bocce e per lo spazio Decathlon.

