Grazzini e i suoi candidati: “In un Comune contano le persone, non gli accordi dei partiti. Servono progetti seri non fantasie”

Si sono presentati uno a uno, chi tradendo l’emozione e chi, al contrario, mostrando di essere un consumato habitué dei discorsi in pubblico. Quasi tutti alla prima esperienza nel mondo della politica, in buona parte lontani dalle urne da anni. Ma, fedeli al motto “Con Nanni si può”, hanno anche dimostrato all’unanimità di credere alla possibilità di un cambiamento del paradigma che contraddistingue una certa politica, dove la competenza è vista come un difetto, un possibile elemento ostativo rispetto alla fedeltà richiesta dai leader.

... » Leggi tutto