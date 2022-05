Savona. La moda d’oltreoceano e oltremanica ha un testimonial italiano e ligure: il savonese Alessandro Campanile. Classe 78, Campanile è il volto italiano che compare in due prestigiose riviste di alta moda l’americana “Ellement”, con sede a New York e la londinese “Elegant”. Magazine da milioni di copie vendute all’attivo e seguite in modalità “print-on demand”.

