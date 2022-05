Pontremolese, il commissario: “Completata progettazione definitiva Parma-Vicofertile, aumento costi di 190 milioni”

Anche il raddoppio della Ferrovia Pontremolese tra i temi toccati stamani al Palazzo della Borsa in occasione del convegno ‘Liguria infrastrutture: mobilità, ambiente, sicurezza’. A parlarne, in particolare, l’ing. Mariano Cocchetti di Rfi, commissario straordinario per il completamento del raddoppio della linea, 112 km che collegano La Spezia e Parma e quindi le dorsali Tirrenica e Milano-Bologna-Roma. “Dei 112 km totali – ha spiegato il commissario – resta da raddoppiarne circa 70. Raddoppio articolato in due macrofasi. Una è quella del tratto Parma-Vicofertile, di circa 8 km, per il quale recentemente abbiamo completato la progettazione definitiva. Progettazione che ha recepito le normative tecniche vigenti, anche come interoperabilità, ma che soprattutto ha dovuto aderire all’adeguamento tariffario, perché anche in questo caso scontiamo l’incredibile aumento dei costi: si passa da 260 milioni, peraltro disponibili dall’attuale contratto di governo Rfi-Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, a 450 milioni, un delta di 190. Ed essendo l’opera inserita in Legge obbiettivo, per procedere con l’ulteriore fase, che è l’iter autorizzativo, dobbiamo ottenere la disponibilità di tutti i finanziamenti”.

... » Leggi tutto