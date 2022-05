Porta Paita, un milione in più per i lavori. L’Autorità di sistema portuale ha lanciato la nuova gara

Riprende il cammino per la restituzione del primo tratto di Calata Paita alla città. Preso atto dell’assenza di partecipanti alla prima gara dovuta all’aumento incontrollato del costo delle materie prime, l’Autorità di sistema portuale ha infatti rilanciato nei giorni scorsi il bando di gara per l’allestimento temporaneo dello spazio pubblico di Porta Paita aumentando in maniera consistente le risorse a disposizione. Dai circa 2,5 milioni che erano stati posti a base della prima gara come importo massimo dei lavori si è infatti passati a 3 milioni e 457mila euro: un aumento di circa un milione, nell’ordine del 40 per cento rispetto alla cifra di partenza, che mira a compensare il rally dei prezzi riconducibile alla crisi energetica e alla situazione internazionale e a rendere maggiormente appetibile l’appalto.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato alle 12 del 13 giugno e nel bando è indicata una durata presunta dei lavori pari a quattro mesi. Ma gli spezzini non dovranno per forza attendere sino al prossimo inverno per potersi finalmente affacciare sul primo bacino.

“Cercheremo di dividere la durata dei lavori in due tranche – spiega a CDS il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Mario Sommariva – così da consentire l’accesso all’area quando sarà ancora possibile godere della bella stagione. Gli interventi legati maggiormente all’allestimento della parte commerciale potrebbero avvenire in un secondo momento”.

... » Leggi tutto