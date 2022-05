Sampdoria: rivedremo Ivano Bonetti biondo?

Genova. Ricordate Vialli, Cerezo e Bonetti biondi per festeggiare lo scudetto? Beh, Ivano Bonetti ha dichiarato di essere pronto a tingersi di nuovo i capelli, nella bene augurante ipotesi che un cambio di proprietà portasse Gianluca Vialli ai vertici della Sampdoria, specificando – per correttezza – di non avere info riservate in merito, ma aggiungendo che se l’idea potesse rappresentare uno stimolo in più per Vialli, lui assicura che in tal caso, si presenterà in Sede, a salutarlo, biond come allora… e chissà quanti tifosi blucerchiati sarebbero disposti ad accollarsi le spese del parrucchiere!

