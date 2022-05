Sanremo, Run for the Whales gemellata con Nizza e Monaco

Sanremo. Proseguono le iscrizioni alla Run for the Whales, in calendario il prossimo 18 giugno a Sanremo. In programma tre gare: mezza maratona, 10 Km e Family Run. Intanto è stata formalizzato il gemellaggio con la Semi Marathon internazionale di Nizza in programma questo fine settimana. Per tutta la durata dell’Expo della gara francese (aperto da oggi a domenica), che richiama ogni anno migliaia di partecipanti, è infatti presente una postazione della Run for the Whales. Un interscambio volto alla promozione del territorio e per far conoscere la gara di Sanremo, storicamente apprezza anche da molti podisti provenienti da oltre confine.

