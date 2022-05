Scontro auto moto a Cervo, grave un uomo

Cervo. Un uomo di 43 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto poco prima delle 7 in strada Capo Mimosa. Stando a quanto ricostruito, l’uomo viaggiava in sella ad una moto che si è scontrata contro un’auto.

Ad avere la peggio è stato proprio il motociclista che ha riportato un grave trauma ad una gamba: il 43enne è stato portato in codice rosso di massima gravità all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure da un’ambulanza della Croce d’Oro di Cervo.

... » Leggi tutto