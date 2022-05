“Se Pd non avesse sollevato questione, sindaca avrebbe già firmato per rinuncia a diritti collettività e sperpero 300mila euro”

“Ci vuole una bella faccia di bronzo! Nelle scorse settimane era emerso sui giornali che il Comune di Sarzana si accingeva a sottoscrivere senza esitazioni con Marinella spa, proprietaria della Tenuta, una convenzione con la quale – fra l’altro – il Comune (come può fare) rinunciava, per conto della comunità, ai diritti di passo pedonale e ciclabile previsti come pubblici dal Piano Regolatore e comunque maturati in favore di tutti per effetto di diversi decenni di pacifico, continuativo ed incontestato transito lungo i più comodi e suggestivi dei percorsi interni alla Tenuta da parte di migliaia di persone che vi trascorrono parte del weekend e non solo. Lo stesso programmato accordo fra Amministrazione Ponzanelli e Marinella spa prevedeva altresì – oltre a quella sciagurata rinuncia agli attuali percorsi – che nuovi e alternativi percorsi liberi, meno suggestivi e meno comodi, fossero realizzati lungo i confini della Tenuta in luogo di quelli attuali. Ma quello che era ancor più strabiliante è che il costo per la realizzazione di questi nuovi percorsi, alternativi a quelli spettanti di diritto ai Sarzanesi e incredibilmente oggetto di rinuncia da parte di Ponzanelli & C., veniva posto – nell’accordo fra Comune e Marinella spa – a carico del Comune, per l’importo di circa 300.000 euro”. Così in una nota il Partito democratico di Sarzana.

