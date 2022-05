Vallecrosia, hackerata la posta elettronica della Polizia Locale. Sindaco Biasi: «Non aprite le mail»

Vallecrosia. «Isolamento obbligatorio dei soggetti contatti Covid-19». Sono decine i cittadini di Vallecrosia che oggi hanno ricevuto una mail dalla Polizia Locale cittadina contenente la richiesta, firmata dal sindaco Armando Biasi, di sottoporsi ad isolamento obbligatorio. Ma è tutto falso. A inviare quelle mail non sono stati gli agenti e tantomeno è stato il primo cittadino che, anzi, non appena compreso quanto accaduto ha scritto un post sulla propria bacheca Facebook per avvisare i suoi concittadini.

... » Leggi tutto