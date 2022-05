Varese Ligure in lutto per la scomparsa prematura di Andrea De Vincenzi

Varese Ligure è in lutto per la prematura scomparsa di Andrea De Vincenzi. L’amministrazione comunale ha porto alla famiglia De Vincenzi – Figone – Montaldi le condoglianze ricordando Andrea De Vincenzi per il suo passato da dirigente della locale squadra di calcio, come membro del consiglio direttivo della confraternita dei Santi Rocco e Antonio e come devoto promotore del Comitato per le Feste della Madonna della Visitazione. “Un vero varesino – si legge sulla pagina Facebook del Comune di Varese Ligure – sempre pronto a dispensare informazioni e consigli ai turisti dal suo laboratorio di pasticceria e specialità locali. Ci lascia Andrea, proseguendo il cammino nella fede. Oggi è un giorno di lutto per la comunità varesina”.

... » Leggi tutto