Antenna Via Marinai d’Italia, la vice replica al presidente della Consulta: “Prima di commentare occorre ascoltare”

Clelia Devoto, vice presidente della Consulta del Centro storico di Sarzana, replica alla nota del presidente della Consulta Centro storico, Giovanni Fiore, sul tema della possibile installazione di un’antenna in Via Marinai d’Italia. “Il comunicato – scrive Devoto – non è stato condiviso, anche perché credo che prima di commentare occorra ascoltare e non ci è mai stato detto che ci saremmo incontrati per discutere di un’antenna in Piazza Marinai d’Italia. Al contrario, colgo con favore che si apra a un percorso partecipato per le antenne che, come condiviso da tutte le consulte ed anche col sindaco nell’incontro che abbiamo avuto insieme la settimana scorsa, non devono essere lasciate alle decisioni dei privati ma condivise in un percorso che possa portare corrette informazioni e vantaggi ai quartieri dove ricadono e all’intera cittadinanza”.

