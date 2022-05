Bordighera, scontro scooter auto in pieno centro: detriti finiscono dentro una gelateria

Bordighera. E’ di un giovane uomo ferito, per fortuna in modo non grave, il bilancio di un incidente avvenuto in serata all’incrocio tra via Vittorio Emanuele II e corso Italia, nel pieno centro di Bordighera. L’uomo viaggiava in sella ad uno scooter quando, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrato contro una Bmw condotta da una donna che, dalla via principale, stava svoltando in corso Italia. Nell’impatto, la moto è finita contro la ringhiera in metallo che delimita il marciapiede, mandando in frantumi le inserzioni pubblicitarie in vetroresina presenti. Mentre lo scooter è rimasto incastrato nella ringhiera, il suo conducente è stato sbalzato in avanti di qualche metro.

