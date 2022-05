Ferraloro (Ance Liguria): “Infrastrutture, le associazioni non sono state chiamate al tavolo del dibattito”

“Siamo ovviamente contenti del fatto che le Istituzioni liguri, in primis la Regione, premano sull’acceleratore per la realizzazione delle nuove opere infrastrutturali e l’implementazione del Pnrr. Non può tuttavia non sorprenderci, e non certo positivamente, il fatto che al tavolo di dibattito su questi temi determinanti per il futuro economico del nostro territorio e l’occupazione siano state chiamate aziende private e non le associazioni, in particolare e, ad esempio, Confindustria e Ance, che attraverso le loro aziende garantiranno, anche in subappalto, tempi, costi e realizzazione di queste infrastrutture”. Non usa mezzi termini Emanuele Ferraloro, presidente di Ance Liguria, dopo la conclusione del convegno “Liguria infrastrutture: mobilità, ambiente, sicurezza” e la presentazione della road map indicata dal Presidente della Regione Liguria e dall’assessore regionale alle Infrastrutture, con l’obiettivo di garantire tempi più celeri nella realizzazione delle nuove infrastrutture.

