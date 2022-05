Il nipote del fondatore della Ceramica Vaccari diventa vescovo

Domani, domenica 22 maggio, alle 16.00, in Piazza Aranci a Massa, si terrà la cerimonia di ordinazione episcopale di padre Mario Vaccari, vescovo eletto della diocesi di Massa Carrara – Pontremoli. Nel corso del rito avverrà anche la presa di possesso canonico della diocesi. Padre Mario, nato a Genova nel 1959, proviene dalla famiglia che a lungo ha guidato la Ceramica Vaccari di Ponzano, storico complesso industriale. Quando nel 1988 padre Mario, entrato nell’ordine dei frati minori francescani, venne ordinato sacerdote, un folto gruppo di parrocchiani di San Carlo, Ponzano Belaso, si recò a Genova per partecipare all’ordinazione ed egli celebrò una delle prime Messe proprio a San Carlo, parrocchia che porta questo titolo proprio perché fondata dal nonno Carlo Vaccari, da alcuni storici definito come “l’Olivetti cattolico”, per la grande attenzione che portava al benessere dei suoi dipendenti.

Domani a Massa tra i vescovi concelebranti ci sarà anche il vescovo della Spezia, Sarzana e Brugnato, Luigi Ernesto Palletti, a nome della diocesi confinante. Il rito sarà trasmesso in diretta da Tele Liguria Sud, per quella che sarà l’ultima diretta dal territorio massese a seguito delle modifiche apportate nei prossimi giorni al digitale terrestre.

