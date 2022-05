“Infrastrutture, un lavoro gigantesco che renderà la Liguria una delle regioni più competitive d’Italia”

Oltre quattordici miliardi di euro per le Infrastrutture della Liguria. Questo il tema del convegno ‘Liguria infrastrutture: mobilità, ambiente, sicurezza’, svoltosi ieri mattina al Palazzo della Borsa di Genova alla presenza del presidente di Regione Liguria, gli assessori alle Infrastrutture, al Lavoro e allo Sviluppo Economico, Andrea Benveduti, insieme ai rappresentanti dei sindacati, le Authority portuali del Mar Ligure occidentale e orientale, l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, l’amministratore delegato di Webuild Pietro Salini, il Commissario straordinario del Terzo Valico Calogero Mauceri, il Commissario straordinario varianti Aurelia Matteo Castiglioni, il Commissario straordinario per il completamento del raddoppio ferroviario del Ponente Vincenzo Macello, il Commissario straordinario per il completamento del raddoppio della Pontremolese Mariano Cocchetti e rappresentanti della Commissione Trasporti della Camera.

