Integrazione, Dall’Acqua (Vince Genova): “Pensiamo di vivere da soli, ma le nostre azioni si riflettono su tutti”

Genova. Arrivano da Vince Genova le proposte in tema di integrazione sociale, pratiche educative e culturali. “Siamo immersi in un mondo nel quale pensiamo di vivere da soli, ma le nostre azioni si riflettono su tutti noi. Quindi, perché non pensare in quale modo si può cercare di intervenire per migliorare la nostra vita? Aprirsi all’altro e mettersi in ascolto delle necessità di tutti i cittadini è un atteggiamento che può rivoluzionare le nostre vite” spiega Francesca Dall’Acqua, candidata al consiglio comunale nella lista Vince Genova, laureata in Giurisprudenza, specializzata in Mediazione Familiare e in Pedagogia Familiare Giuridica e Scolastica.

