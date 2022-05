L’Entierro de la Sardina conquista i genovesi: migliaia in piazza per la grande festa murciana

Genova. Migliaia di genovesi in piazza questo sabato sera per l’Entierro de la sardina, la festa tradizionale di Murcia, città spagnola gemellata col capoluogo ligure, culminata con la sfilata lungo via XX Settembre e infine il falò e i fuochi d’artificio in piazza De Ferrari. Secondo il Comune di Genova sono state 100mila le presenze complessive, inclusi cittadini spagnoli e visitatori, per una giornata coloratissima iniziata col corteo in centro durante la mattinata e proseguita con la paella offerta a tutti in piazza Caricamento.

