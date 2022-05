Marinella, Cambiamo: “In modo un po’ imbarazzante il Pd cerca di appropriarsi di un pezzettino di merito”

“Un grande risultato, accolto con favore dalla cittadinanza e scopriamo anche dalle opposizioni. Appare del resto difficile votare ancora una volta contro il futuro, anche se da un partito che ha provato a portare via 15 milioni al borgo di Marinella per far male a questa amministrazione, c’è da aspettarsi di tutto. Resta tanta confusione, ancora una volta, da quel partito”. Così in una nota il gruppo consiliare di Cambiamo a Sarzana. “Nella proposta precedente – prosegue la nota – non era prevista alcuna soppressione dei percorsi esistenti, ma la creazione di nuovi sempre per garantire vita natural durante la servitù pubblica: una proposta per cui tutti i tecnici avevano dato parere favorevole. Parliamo ora invece di una pratica proprio diversa, imposta dal nostro sindaco, in cui molto più banalmente è sparito il tema dei percorsi nuovi e quindi dei relativi costi, garantendo per sempre al patrimonio dei sarzanesi quelle strade che sono nel loro cuore e quei diritti che per decenni erano stati lasciati all’anarchia e all’opacità. Non a caso ci siamo trovati a gestire situazioni francamente ridicole, come la passerella di Portus Lunae che si fermava a Sarzana di fronte a un cancello chiuso. Una pratica a questo punto talmente positiva, che neppure il PD può votare contro: da qui il modo anche un po’ imbarazzante (per non dire patetico) di cercare di appropriarsi di un pezzettino di merito sulla vicenda. Se leggi PD, a Marinella, leggi soltanto di degrado, abbandono, morte di qualsiasi prospettiva e fuga di qualsiasi investimento: questa è la storia, purtroppo, e finalmente è passato. Grazie a questa giunta, Sarzana costruisce finalmente il suo presente e il suo futuro”.

