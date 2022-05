Pd: “Atc, a fare risparmi sulla pelle del personale sono buoni tutti”

“Lo stipendio ridotto che i dipendenti di ATC riceveranno a fine mese è il segnale che qualcosa non va in quell’azienda. Non importa se sarà 1 euro, 50 o 100, quello che importa è ciò che ci sta dietro. Una politica fatta di tagli di risorse al settore, una gestione iperprivatistica del personale costretto, per risparmiare, a turni massacranti, a riposi saltati, a ferie non concesse e così via. L’affidamento in house del servizio, ovvero il mantenimento in mano pubblica del servizio di trasporto che il PD aveva chiesto a Peracchini ad inizio del suo mandato, non è ciò che volevamo e ciò che deve essere”. Così in una nota il Partito democratico della Spezia. “Dietro il paravento del pubblico, questa Amministrazione ha permesso che ATC venisse gestita con logiche da ‘padrone delle ferriere’ conseguenza, non solo della miopia, ma della mancata volontà di investire risorse sul settore da parte del Comune della Spezia. E’ evidente che questa politica non può continuare ad essere perseguita. Bene gli acquisti di autobus, ma si ricordi che a guidarli ci sono uomini e donne che hanno il diritto a veder remunerato dignitosamente il proprio lavoro e a non essere strizzati come stracci. Non può accadere ciò che apprendiamo dalla stampa, ovvero che un’azienda di 400 persone abbia solo una risorsa dedicata alle paghe. A fare risparmi sulla pelle del personale sono buoni tutti. Si abbia l’onestà intellettuale di dire che si è clamorosamente fallito”, concludono dal Pd.

