Regione condivide la proposta di estensione del periodo di caccia al cinghiale: “Soluzione adeguata per rispondere all’emergenza”

Liguria. “Prolungare per ulteriori mesi il periodo di caccia al cinghiale attualmente previsto dalla legge nazionale, con la recente proposta del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani condivisa con il sottosegretario alla salute Andrea Costa è una risposta adeguata e condivisibile all’emergenza per ridurre la presenza abnorme dei cinghiali sul territorio, sia negli ambiti rurali, sia periurbani anche attraverso la possibilità di avvalersi perfino di operatori privati per l’attività di controllo”. Lo dichiara in una nota il vice presidente della Regione Liguria con delega alla caccia.

