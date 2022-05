Sarzana popolare: “Marinella, raggiunto un altro grande obbiettivo dell’amministrazione comunale”

“Dopo anni di torpore politico e di progetti inconsistenti che hanno impedito al territorio di Marinella di guardare al futuro, abbiamo raggiunto un altro grande obbiettivo di questa amministrazione”. Così in una nota Sarzana popolare. “L’ambiziosa visione della Giunta Ponzanelli, condivisa con la consulta di Marinella, concretizza il sogno di molti Sarzanesi che speravano in un rilancio della tenuta senza rinunciare ai percorsi pedonali che tutti noi da anni frequentiamo. E così, in un solo colpo, avremo un oliveto attraverso il quale poter passeggiare in sicurezza, nuovi posti di lavoro, certezze sul fatto che l’accesso alla tenuta non potrà più essere impedito (come recentemente successo per la passerella che porta a Luni), il tutto nel pieno rispetto dell’ambiente e del territorio”, conclude Sarzana popolare.

