Scuola: un giorno di formazione sulla didattica digitale al Capellini Sauro

Una giornata di formazione sulla didattica digitale, nell’ambito delle azioni del progetto regionale Scuola Digitale Liguria e uno dei maggiori Istituti di riferimento del territorio: è in programma lunedì 23 maggio dalle 15 alle 18 all’Istituto Capellini Sauro della Spezia, in via Doria 2. L’iniziativa, nella forma dei collaudati “Caffé dell’Osservatorio” che stanno contribuendo alla diffusione della documentazione della didattica con il digitale, è rivolta a docenti e dirigenti della scuola secondaria di I e II grado, CPIA ed enti di formazione del territorio spezzino. Sono oltre 50 le adesioni già arrivate a dimostrazione dell’interesse suscitato da un progetto sempre più radicato nelle diverse realtà scolastiche della regione: la community di Scuola Digitale raccoglie ad oggi oltre 5200 docenti di tutte le scuole liguri.

