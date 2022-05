Sole e poche nuvole sullo Spezzino per tutta la giornata

Cielo sereno o poco nuvoloso sulla Spezia e buona parte della Liguria. Permane un flusso umido sudorientale nei bassi strati che determina irregolari addensamenti sul Savonese. Le temperature restano stazionarie con le massime in aumento nell’interno, mentre l’umidità resterà su valori medio alti. I venti soffieranno tra deboli e moderati in circolazione ciclonica, meridionali al pomeriggio. Il mare sara poco mosso, in aumento a localmente mosso a Levante, in serata a Ponente.

