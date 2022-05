12 giugno, non solo comunali: si vota per i 5 referendum sulla giustizia (anche se non se ne parla)

Liguria. Il 12 giugno si vota per le elezioni amministrative in molte città e località italiane – in Liguria i capoluoghi Genova e La Spezia – ma nello stesso giorno, sarà una domenica, tutti gli italiani sono chiamati al voto anche per votare su cinque referendum abrogativi in tema di giustizia. I quesiti referendari sono stati dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale lo scorso 16 febbraio. Erano stati promossi da Lega e radicali.

