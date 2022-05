Roma. “Il Signore ci ha detto: chiedi io ti darò, ma noi ci dimentichiamo di chiedere, di pregare. E noi sappiamo che chi chi nu cianze no tetta“. Papa Francesco usa un antico proverbio genovese – che significa che se il neonato non piange non succhia il latte – per dire che bisogna insistere a pregare “perché il Signore ci ascolti e ci dia la forza di andare avanti”.

... » Leggi tutto