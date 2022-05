Con un pareggio al Comunale la Sanremese vola in finale play off

Sanremese. Al Comunale, ad un mese di distanza dalla gara di campionato, Sanremese e Bra si affrontano nella semifinale play off. Gara secca: i matuziani, in virtù del secondo posto in classifica generale, hanno due risultati su tre per passare il turno; i giallorossi invece, che hanno chiuso la regular season al quinto posto, devono necessariamente vincere se vogliono arrivare in finale. Mister Floris deve rinunciare agli squalificati Marchisone e Masawoud; Andreoletti perde il capitano Bregliano che giovedì ha rimediato in allenamento una forte contusione al piede. Mikhaylovskiy parte dalla panchina, al centro della difesa con Nossa c’è Valagussa; in avanti dal primo minuto gioca il tridente Anastasia-Vita-Scalzi.

