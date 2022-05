La Spezia. Si è spento a 55 anni per effetto del progredire di una malattia incurabile, col rammarico di non poter continuare a servire il Paese per il quale si è speso in tanti teatri operativi, nella consolazione degli affetti: non solo quelli familiari ma anche quelli maturati nella lunga esperienza da ufficiale dell’Esercito, da artigliere da montagna, fiero di indossare il cappello degli Alpini.

