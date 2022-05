Fezzano, Canaletto e Fossamastra protagonisti della prima prepalio di Tellaro

Dopo tre anni tornano finalmente le prepalio ed è la borgata del Tellaro a ospitare il primo appuntamento remiero, che si è svolto questa mattina. A trionfare sono il Fezzano nella categoria femminile, il Canaletto in quella junior e il Fossamastra nei senior. A conquistare invece l’ambito trofeo della combinata, intitolato a Battistelli, la borgata La Spezia Centro, per i migliori risultati conseguiti complessivamente nelle tre categorie.Come sempre sono gli armi femminili i primi a darsi battaglia. Sette i presenti, un numero destinato a crescere. A trionfare sono le ragazze in maglia verde del Fezzano: Alice Agrifogli, Giada Masini, Sara Fonzi, Anna Greco e Irene Mori al Timone. L’equipaggio, allenato da un team di donne formato da Francesca Vitucci, Sara Cargiolli, Chiara Torzo e Sara Volorio, hanno chiuso i mille metri di gara in 5’47’’62, davanti alle campionesse in carica del Fossamastra e del Canaletto. A seguire il Muggiano che ha tagliato la linea del traguardo prima di Lerici e La Spezia Centro. Ritirato il San Terenzo.

Nella gara junior a trionfare è il Canaletto, che aveva già dimostrato il proprio valore aggiudicandosi il Trofeo di San Giuseppe. Daniele Mascolo, Alessio Corsini, Nicola Guastini, Thomas Raimondi, timonati da Rosa Cascone e allenati da Emanuele Bertoneri, hanno vinto chiudendo in 5’37’’08, superando Porto Venere e La Spezia Centro. Arriva quarto il Fezzano che supera di poco il Cadimare. Più staccato il Marola, che taglia la linea del traguardo prima di Muggiano e San Terenzo.

