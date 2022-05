Gravina durissimo: “Alla Spezia successo qualcosa di indegno, ora risposta forte”

“Quello che è avvenuto oggi alla Spezia è assolutamente indegno, non ci possono essere giri di parole”. Al telefono con l’ANSA affida all’agenzia Ansa il suo breve pensiero a proposito degli episodi accaduti all’inizio della gara dell’Alberto Picco fra Spezia e Napoli, vinta poi dagli azzurri per 3-0. Il presidente della Federcalcio aggiunge: “Questo sport non può essere ostaggio di incivili e violenti: la risposta delle istituzioni deve essere forte e coordinata, mi auguro che vengano accertate quanto prima tutte le responsabilità”.

