Montagna deturpato, l’assessore Brogi: “Una ferita per la città, non sarà più concesso”

“Il campo sportivo Montagna non sarà più messo a disposizione dei tifosi ospiti per le partite dello Spezia. Quello a cui abbiamo assistito oggi è uno scempio”. Lo dice l’assessore allo sport Lorenzo Brogi, come reazione al vandalismo perpetrato dai tifosi del Napoli all’interno del centro sportivo che sorge accanto allo stadio Picco. Il viale d’entrata da Via Pioppi, che porta allo stadio dell’atletica leggera rinnovato da pochi anni, è stato concesso in stagione come parcheggio per chi seguiva la propria partita in trasferta.

