Motta ora ha un solo summit in mente: “Le mie figlie Sophia, Larissa e Beatriz”

Sul futuro, Motta per adesso pensa solo a riabbracciare i suoi cari. “E’ da quasi due mesi che non vedo le mie bimbe. La grande sta crescendo, Sophia è una bellissima ragazza. Ma vorrei fare gli auguri in particolare a Larissa e Beatriz, che compiono oggi dieci anni. Avere una famiglia è una fortuna, mi danno una forza superiore. Grazie a loro e a mia moglie Angela. Spesso non ho tempo per loro, loro lo capiscono e mi danno la spinta per continuare”.

... » Leggi tutto