Savona rossonera, la città invasa dai milanisti per il diciannovesimo scudetto

Savona. I diavoli invadono la città della Torretta in un tripudio di colori rossoneri. Al fischio finale dell’ultima partita di campionato Sassuolo-Milan, che ha condannato gli emiliani al 3 a zero, i milanisti savonesi si sono ritrovati in piazza Mameli e hanno sfilato nelle vie del centro in un corteo festoso con un coro predominante sulle note di “Freed from desire” nonchè contro l’Inter, l’altra squadra milanese che ha tenuto sulla graticola i rossoneri fino ad oggi.

... » Leggi tutto