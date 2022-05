Scendono i ricoveri Covid in Liguria e nello Spezzino

Sono 473 i nuovi positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore sul territorio regionale, di cui 101 residenti nello Spezzino; 10726 i positivi a livello regionale, 1.660 (-29) residenti nello Spezzino. In calo anche i ricoverati Covid-19 positivi: a livello regionale ora sono 187 (-6), di cui 7 in terapia intensiva; in Asl 5 28 (-2), di cui 24 (-4) al San Bartolomeo e 3 (-2), di cui uno in terapia intensiva, all’ospedale Sant’Andrea. Ci sono anche 667 guariti di giornata, oltre 429mila da inizio pandemia. Alla buona notizia del calo di positivi e ricoverati si aggiunge quella dell’assenza, come ieri, di nuovi decessi di pazienti Covid-19 positivi negli ospedali liguri; 5.312 le vittime da inizio pandemia, di cui 604 negli ospedali Asl5.

... » Leggi tutto