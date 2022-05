Scuola, alla Anna Frank di Marassi l’esperienza di un’aula multisensoriale

Genova. Luci soffuse, musica Ayurvedica, materassi ad acqua e fibre ottiche. No non è una Spa ma l’aula multisensoriale creata all’interno della scuola Anna Frank di Marassi. Uno spazio relax, ma anche un angolo di benessere per il corpo e per la mente. “Mens sana in corpore sano” dicevano gli antichi latini. E le maestre della scuola di piazzale Valery hanno preso davvero alla lettera questo antico insegnamento.

