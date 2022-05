Zovko: “Grazie a tutti, speriamo rimangano tutti per fare un’altra grande stagione”

“Ringrazio il mister e i miei amici di squadra che sono stati sempre con me. La fascia? E’ stato un momento bellissimo. Voglio ringraziare la mia famiglia, Martin, giocatore forte che adesso va in Nazionale, se lo merita, sono contento per lui”. Nel post partita di Spezia-Napoli c’è spazio anche per l’estremo difensore aquilotto Petar Zovko, premiato con la prima apparizione in serie A: “Questo è il mio primo anno, sapevo di avere davanti due portieri forti come Provedel e Zoet. Ho provato comunque ad essere d’aiuto alla squadra e al gruppo. Speriamo restino tutti i miei compagni così da poter fare un’altra grande stagione. Da quando sono arrivato ho subito capito che la Spezia è una città con gente fantastica. Spero di rimanere a lungo”.

