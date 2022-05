Ceriale. Sono 260 mila euro le risorse previste per le messa in sicurezza della foce del rio Carendetta a tutela delle aree agricole e dello stesso litorale cerialese, grazie al precedente avanzo di amministrazione destinato a diverse opere e interventi sul territorio. Il Comune di Ceriale ha concluso la procedura per la progettazione definitiva dei lavori.

