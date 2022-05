Imperia. Rivieracqua si trova nell’impellente necessità di dovere procedere con due interventi di riparazione della condotta adduttrice del cosiddetta “Roja 1”: il primo ad Imperia in Calata G.B. Cuneo in corrispondenza del civ. 57 e, il secondo, a Diano Marina nuovamente in via Torino in prossimità dello stabilimento balneare “Bagni Teresa”.

... » Leggi tutto