Scomparsa di Ninetto Silvano, il ricordo di Freddy Colt

Sanremo. È scomparso, a 94 anni, Ninetto Silvano, attore dialettale, cittadino benemerito della comunità sanremese. Il suo amico Freddy Colt vuole ricordarlo così: «La notizia mi giunge in piena notte. Ninetto non è più. La figlia Paola mi scrive se che se n’è andato “leggero leggero”, certamente secondo il suo stile garbato e gentile. Ma la notizia è comunque sconvolgente, nonostante l’età, perché ci sono persone che vorresti restassero sempre con te. Ninetto è tra questi per com’era che per ciò che ha rappresentato».

