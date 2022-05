Siccità, il Comune di Ceriana raziona l’acqua

Ceriana. Nell’estremo Ponente ligure c’è sempre meno acqua e quella potabile va preservata per usi alimentari ed igienico-sanitari. Per questo il sindaco di Ceriana, Maurizio Caviglia, ha firmato oggi un’ordinanza in cui vieta, salvo espressa revoca, «a tutti i cittadini di utilizzare l’acqua potabile per uso diverso da quello alimentare, igienico e sanitario». In particolare, nel piccolo Comune alle spalle di Sanremo, sono vietati «l’innaffiamento e il lavaggio di piazzali e automezzi e il riempimento di invasi, l’irrigazione di orti e giardini e comunque per ogni altro spreco ed abuso in genere», si legge nel testo dell’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio dell’ente.

