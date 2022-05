Spese, farmaci, accoglienza: così il Comune della Spezia tende la mano ai profughi ucraini

Questa mattina la Giunta Comunale ha approvato una delibera per la realizzazione di una rete di solidarietà a favore di cittadini ucraini presenti sul territorio comunale spezzino. Il documento contiene lo schema di accordo di partenariato tra il Comune della Spezia e le associazioni che operano nel Terzo settore con l’obiettivo di mettere a sistema tutte le attività già in essere e favorire la realizzazione di attività, programmi e progetti integrati a sostenere i cittadini ucraini nella situazione di emergenza. A seguito del conflitto militare in corso in Ucraina, il Comune si è fatto promotore di una rete di solidarietà che ha visto l’adesione di un significativo numero di soggetti che si sono attivati per fornire spese, farmaci e ascolto nonché accoglienza a cittadini in difficoltà.

