Tamponamento tra un autocarro e un’utilitaria, coppia finisce in ospedale

Incidente stradale a Vezzano Ligure nei pressi di Via Maddalena questa mattina. Per dinamiche in fase di accertamento un Ape car e un’utilitaria Panda sono entrati in collisione, il bilancio è di due feriti trasportati al San Bartolomeo di Sarzana in codice giallo. Non sarebbe da escludere che all’origine del sinistro possa esserci un tamponamento. A finire in ospedale moglie e marito che viaggiavano a bordo del motocarro. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e la Pubblica assistenza di Vezzano. Le condizioni della coppia non desterebbero particolare preoccupazione.

