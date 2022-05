Una serata in ricordo di Luigi Camilli tra gli eventi del bicentenario shelleyano

‘Avvocati in arte e l’ispirazione romantica di Shelley’, questo il titolo dell’appuntamento in ricordo dell’avvocato Luigi Camilli, uomo di grande cultura, poeta, studioso e amante dell’arte e del territorio, interprete dalla voce inconfondibile, prematuramente scomparso nel 2016. L’evento, parte della rassegna dedicata al bicentenario della scomparsa del poeta britannico, è a cura del Lions Club Lerici Golfo dei Poeti in collaborazione con l’Ordine degli avvocati della Spezia, si terrà domenica 17 luglio alle 21.00 al Parco Shelley di San Terenzo. In programma letture di poesie tratte dalle opere di Shelley e dell’antologia ‘Avvocati in arte tra immagini e poesia’ da parte degli autori, gli avvocati Luigi Fornaciari Chittoni, Sergio Benvenuto e Giovanni Silvestre. A fare da cornice, i quadri dell’avvocato Luigi Pace, ispirati alle poesie di cui sarà data lettura.

