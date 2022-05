Vaira: “Ecco le mie proposte per migliorare lo stato della sanità spezzina” 

“Ieri ho elencato alcune delle più palesi criticità dei servizi sanitari nella nostra città . Oggi voglio illustrarvi le possibili soluzioni”. Così Franco Vaira, candidato al consiglio comunale e referente sanità della coalizione di centrosinistra che sostiene Piera Sommovigo Sindaca e candidato della lista: “Spezia con te – Avanti insieme”: “La coalizione propone un radicale cambiamento nel modello di gestione della sanità, attraverso i seguenti provvedimenti: riappropriazione da parte del Sindaco del Comune capoluogo del suo ruolo di garante principale della salute degli spezzini e maggior coinvolgimento dei Comuni nelle scelte sanitarie. Revisione della distribuzione delle deleghe degli assessori; ripristino dell’Assessorato alla Sanità e alle politiche sociali, ad oggi, di fatto, inesistente, essendo accorpato con altre diverse e impegnative funzioni ( delega ai Servizi Cimiteriali, alla Polizia Municipale, alla Sicurezza, all’informatizzazione). Coinvolgimento di tutti gli attori della salute (associazioni dei cittadini, sindacati, operatori sanitari, Ordini professionali) in un progetto che porti finalmente alla condivisione dei processi decisionali. Riequilibrio fra le varie ASL liguri delle risorse professionali a disposizione, attraverso l’incentivazione economica della scelta di lavorare in ASL5 e/o attraverso il trasferimento provvisorio intra-regionale degli specialisti. Riorganizzazione dei due ospedali (Sant’Andrea e San Bartolomeo) secondo criteri funzionali e non secondo la mera logica del risparmio. Pieno utilizzo dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, in considerazione dei problemi strutturali del Sant’Andrea”.

E ancora: “Proponiamo l’immediato avvio di un intervento straordinario di ristrutturazione globale del Sant’Andrea per consentire la lunga fase di transizione (5-10 anni) che ci separa dal varo del nuovo ospedale del Felettino. Il potenziamento e la riorganizzazione dell’assistenza territoriale attraverso l’immediato avvio delle Case di Comunità territoriali, in modo da consentire la Medicina di prossimità e il decongestionamento dell’ospedale. E ancora la rielaborazione della relazione fra medici convenzionati (medici di famiglia, pediatri di libera scelta) e Servizio Sanitario Pubblico attraverso l’incentivazione dell’associazione fra medici e il loro impiego nelle Case di Comunità, la rielaborazione della continuità assistenziale (ex guardia-medica), l’istituzione della figura dell’infermiere di famiglia e/o di comunità, il potenziamento della Medicina Scolastica e dei Consultori Familiari, il potenziamento dell’assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria per garantire un effettivo sostegno alle famiglie, che spesso devono affrontare da sole fragilità e cronicità. E poi una discussione pubblica intorno al tema del nuovo ospedale del Felettino per evitare che il ricorso al finanziamento privato oneroso previsto dal progetto della Regione Liguria (restituzione al finanziatore privato in 25 anni di 16 milioni di euro all’anno, a totale carico dell’ASL, a fronte di un prestito di 97 milioni di euro) renda impossibile un piano adeguato di implementazione tecnologica e di assunzione del personale”. Chiude Vaira: “Io sono assolutamente convinto che si possa invertire il trend negativo della realtà locale spezzina. Lo si può fare solo attraverso il contributo di idee, competenza, esperienza e passione di persone che, come il sottoscritto, si mettano in gioco. Di persone fuori dagli schemi della politica partitica che si mettano temporaneamente al servizio della loro comunità per migliorare un qualche aspetto della vita collettiva. Spero che i cittadini dicano basta ai mestieranti della politica. Che scelgano il merito, il curriculum, l’onestà, l’autonomia di pensiero. Per questo vi chiedo di votarmi apponendo una croce sul simbolo della lista “Spezia con te – Piera Sommovigo Sindaca – Avanti insieme” e di scrivere Vaira nello spazio a fianco della lista”.

L’articolo Vaira: “Ecco le mie proposte per migliorare lo stato della sanità spezzina” proviene da Citta della Spezia.

