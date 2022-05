Antenna Belaso, il fronte del no valuta il ricorso al Tar

Riunione pubblica sull’installazione dell’antenna Wind Tre a Belaso ieri sera alla Pizzeria Mediterranea, organizzata dall’avvocato Lorenzo Giorgi e dal comitato sorto per opporsi alla collocazione della stazione. Giorgi, in apertura dell’assemblea, che ha visto una trentina di partecipanti, ha spiegato di aver fatto accesso agli atti “per ottenere il Piano antenne e tutta la documentazione necessaria per avere un quadro completo e fare un eventuale ricorso al Tar. Nel 2021 il consiglio comunale ha unanimemente ratificato la modifica del Piano antenne adottato dalla giunta Mazzanti conferendo a una società un incarico alla fine della redazione di un nuovo Piano. Ma, come emerso tre settimane fa alla riunione con l’amministrazione alla ex Vaccari, al momento non è stata nemmeno presentata una bozza. Quindi c’è qualcosa di poco chiaro. Collocate un’antenna quando ancora non c’è nemmeno una bozza del nuovo Piano? Questo quindi fa valutare come illegittima la delibera con cui nell’ultimo consiglio comunale è stato approvato all’unanimità il via dell’iter burocratico per l’installazione dell’antenna”.

Sostegno dal Comitato Sarzana che botta: “Si rischia di sovvertire le procedure – così Carlo Ruocco -, che dovrebbero prevedere la variante, lo studio del piano da parte della società incaricata, l’adozione da parte della giunta, poi la Vas e la consultazione pubblica con possibilità di osservazioni; infine la conclusione dell’iter di Vas e il passaggio in consiglio comunale”.

