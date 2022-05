Calcio. Thomas e Gabriel Graziani, l’intervista doppia ai gemelli del momento

Albenga. A bocce ferme, vista la conclusione dei campionati, la stagione degli ingauni si può valutare positivamente: in mezzo a tante difficoltà societarie, i calciatori bianconeri non si sono mai scoraggiati, dimostrando grande amore per la propria maglia. Ecco perché la tifoseria bianconera non ha mai fischiato una sola volta la propria squadra, anzi, ad ogni fine partita la accoglievano sotto la Gradinata a suon di applausi.

... » Leggi tutto