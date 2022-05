Giustizia: “Carichi insostenibili, anche in Liguria serve più personale”

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 481 presentato da Roberto Centi che impegna la giunta a sollecitare il Ministero della Giustizia per garantire le dotazioni di organico, amministrativo e non, necessarie per l’efficiente esercizio dell’attività giudiziaria in Liguria. Nel documento si rileva che gli uffici giudiziari del tribunale di Genova versano in una situazione di inadeguatezza e che i settori più colpiti sono le cancellerie e i funzionari amministrativi, mentre mancano del tutto gli assistenti informatici, i funzionari contabili, gli assistenti di vigilanza e gli ausiliari. In particolare nella Procura di Genova mancano 52 persone su un organico previsto di 175 unità, numero, peraltro, destinato ad aumentare in seguito al pensionamento di diversi funzionari.

